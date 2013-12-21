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Сандерленд - Норвич Сити
Сандерленд - Норвич Сити: обзор матча 21 декабря 2013
Сандерленд
21.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Норвич Сити
Красная карточка
У. Браун
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Борини
90'
+3
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Ларссон
90'
77'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
С. Ларссон
76'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Ж. Алтидор
68'
Замена
А. Джонсон
️️️️
Э. Джаккерини
63'
49'
Желтая карточка
С. Уиттакер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
30
Браун
16
О'Ши
33
Челустка
27
Бардсли
15
Джаккерини
7
Ларссон
6
Каттермол
40
Ки Сун-Юн
16
Борини
17
Алтидор
4-1-3-2
26
Радди
4
Бассонг
6
Тернер
13
Ольссон
3
Уиттакер
8
Фер
23
Снодграсс
27
Редмонд
4
Джонсон
11
Элмандер
88
Хупер
7
Ларссон
4
Коулбэк
4
Коулбэк
7
Ларссон
15
Джаккерини
11
Джонсон
11
Джонсон
15
Джаккерини
17
Алтидор
26
Флетчер
26
Флетчер
17
Алтидор
11
Элмандер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
11
Элмандер
Остались в запасе
Сандерленд
Норвич Сити
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
32
Лусиано Беккио
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Сандерленд - Норвич Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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