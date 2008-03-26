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Расписание матчей
Румыния - Россия
Румыния - Россия: обзор матча 26 марта 2008
Румыния
26.03.2008, среда, 21:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Россия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Румыния - Россия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
- : -
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
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6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Первый" 21:30 (прямая)
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