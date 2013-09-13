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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 13 сентября 2013
Карпаты
13.09.2013, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
8'
А. Гладкий
50'
М. Бартулович (П)
60'
М. Бартулович
23'
Д. Коста
70'
Исмаили
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
Желтая карточка
А. Ильющенков
90'
+5
Желтая карточка
О. Голодюк
90'
+3
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
М. Бартулович
85'
71'
Замена
Фред
️️️️
Тайсон
70'
ГОЛ! 3:2!
Исмаили
67'
Желтая карточка
Эдуардо
65'
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Элла
️️️️
В. Страшкевич
63'
Замена
С. Зенев
️️️️
А. Гладкий
61'
ГОЛ! 3:1!
М. Бартулович
60'
Желтая карточка
В. Федорчук
58'
56'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Гречишкин
Желтая карточка
Г. Балажиц
53'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Бартулович
50'
49'
Желтая карточка
А. Каниболоцкий
42'
Желтая карточка
Тайсон
36'
Желтая карточка
А. Кучер
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
А. Гладкий
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
20
Павел Пашаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
21
Владимир Костевич
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЛП
32
Олег Голодюк
ОП
5
Валерий Федорчук
(К)
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
39
Денис Васин
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
8
Амбросий Чачуа
АП
9
Арман Элла
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
7
Фред
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-3-1
31
Ильющенков
20
Пашаев
32
Пластун
6
Балажиц
21
Костевич
32
Голодюк
5
Федорчук
21
Бартулович
27
Страшкевич
39
Васин
20
Гладкий
4-2-2-1-1
1
Каниболоцкий
14
Кобин
44
Ракицкий
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
24
Гречишкин
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
27
Страшкевич
9
Элла
9
Элла
27
Страшкевич
21
Бартулович
9
Мартынюк
9
Мартынюк
21
Бартулович
20
Гладкий
20
Зенев
20
Зенев
20
Гладкий
11
Тайсон
7
Фред
7
Фред
11
Тайсон
24
Гречишкин
77
Илсиньо
77
Илсиньо
24
Гречишкин
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
Главный тренер
Александр Севидов
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Александр Севидов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Карпаты - Шахтер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Украина
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