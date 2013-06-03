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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эстония - Беларусь
Эстония - Беларусь: обзор матча 03 июня 2013
Эстония
03.06.2013, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Беларусь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эстония - Беларусь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
- : -
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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