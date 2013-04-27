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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Льерс - Монс
Льерс - Монс: обзор матча 27 апреля 2013
Льерс
27.04.2013, суббота, 22:00
Бельгия. Плей-офф, группа B, 5 тур
0 : 1
Завершен
Монс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Льерс - Монс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Зюлте-Варегем
5 : 0
18.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 9 тур
Льерс
0 : 5
11.05.2018
Беверен
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
08.05.2018
Льерс
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Льерс
2 : 2
05.05.2018
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
Кортрейк
2 : 1
28.04.2018
Льерс
Монс
Бельгия. Плей-офф, 3 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
12.04.2014
Монс
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
Монс
1 : 1
05.04.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
29.03.2014
Монс
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Монс
3 : 2
16.03.2014
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
3 : 1
08.03.2014
Монс
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