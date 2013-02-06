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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия - Южная Корея
Хорватия - Южная Корея: обзор матча 06 февраля 2013
Хорватия
06.02.2013, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хорватия - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
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