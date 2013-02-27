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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 27 февраля 2013
Бавария
27.02.2013, среда, 23:30
Германия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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