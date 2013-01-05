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Расписание матчей
Англия. Кубок
Астон Вилла - Ипсвич Таун
Астон Вилла - Ипсвич Таун: обзор матча 05 января 2013
Астон Вилла
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Ипсвич Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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