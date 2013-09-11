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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Колумбия
Уругвай - Колумбия: обзор матча 11 сентября 2013
Уругвай
11.09.2013, среда, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 16 тур
2 : 0
Завершен
Колумбия
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Статистика матча Уругвай - Колумбия
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0
0
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0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Информация о матче
Стадион:
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Колумбия
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