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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия - Аргентина
Саудовская Аравия - Аргентина: обзор матча 14 ноября 2012
Саудовская Аравия
14.11.2012, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саудовская Аравия - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
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