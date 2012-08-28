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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Плимут Аргайл
Бернли - Плимут Аргайл: обзор матча 28 августа 2012
Бернли
28.08.2012, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Плимут Аргайл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бернли - Плимут Аргайл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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