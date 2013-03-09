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Англия. Чемпионшип
Кристал Пэлас - Лидс
Кристал Пэлас - Лидс: обзор матча 09 марта 2013
Кристал Пэлас
09.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кристал Пэлас - Лидс
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0
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0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
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Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
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Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
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Лидс
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Челси
- : -
21.11.2026
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Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
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