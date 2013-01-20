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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Элазигспор
Фенербахче - Элазигспор: обзор матча 20 января 2013
Фенербахче
20.01.2013, воскресенье, 21:00
Турция. Супер-Лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Элазигспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фенербахче - Элазигспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Ризеспор
3 : 1
17.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Элазигспор
0 : 1
11.05.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Антальяспор
1 : 2
03.05.2014
Элазигспор
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Элазигспор
0 : 1
27.04.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 30 тур
Бурсаспор
1 : 0
19.04.2014
Элазигспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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