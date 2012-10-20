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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 20 октября 2012
Вердер
20.10.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия М
37'
Н. Петерсен
45'
М. Арнаутович
76'
Н. Фуллкруг
86'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
ГОЛ! 4:0!
З. Юнузович
86'
Замена
М. Экичи
️️️️
М. Арнаутович
84'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
А. Хант
82'
ГОЛ! 3:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Арнаутович
76'
74'
Замена
М. Ханке
️️️️
Х. Аранго
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Э. Элиа
74'
62'
Замена
Б. Хргота
️️️️
Г. Джака
60'
Желтая карточка
Т. Янчке
59'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Желтая карточка
К. Де Брюйне
54'
46'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Рупп
ГОЛ! 2:0!
М. Арнаутович
Пас отдал
А. Хант
45'
ГОЛ! 1:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Де Брюйне
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
4-3-1-2
1
Милиц
26
Шмитц
19
Папастатопулос
21
Лукимия-Мулонготи
23
Гебре Селасси
11
Элиа
14
Хант
16
Юнузович
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
3-3-3-1
1
тер Стеген
39
Штранцль
24
Янчке
6
Нордтвейт
18
Домингес
34
Джака
3
Дамс
14
Маркс
10
Рупп
18
Аранго
26
де Йонг
14
Хант
44
Баргфреде
44
Баргфреде
14
Хант
7
Арнаутович
11
Экичи
11
Экичи
7
Арнаутович
11
Элиа
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
11
Элиа
10
Рупп
7
Херрманн
7
Херрманн
10
Рупп
18
Аранго
9
Ханке
9
Ханке
18
Аранго
34
Джака
10
Хргота
10
Хргота
34
Джака
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вердер - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
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