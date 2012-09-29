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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Беверен
Оуд-Хеверли - Беверен: обзор матча 29 сентября 2012
Оуд-Хеверли
29.09.2012, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
5 : 2
Завершен
Беверен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Оуд-Хеверли - Беверен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Беверен
1 : 3
09.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Оуд-Хеверли
Беверен
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2025.02.04 12:26
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Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
2025.02.04 12:26
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2016.01.31 08:06
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2016.01.31 07:10
2
Товарищеский матч. «ПСЖ» забил семь безответных голов «Ваасланд-Беверену», Чупо-Мотинг сделал дубль
2020.07.17 22:50
Дренте может продолжить карьеру в Бельгии
2016.08.09 12:04
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