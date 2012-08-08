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Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Копенгаген
Брюгге - Копенгаген: обзор матча 08 августа 2012
Брюгге
08.08.2012, среда, 22:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Копенгаген
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Матчи команд
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- : -
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Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
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0 : 2
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Копенгаген
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26.10.2026
Оденсе
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22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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