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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 17 мая 2008
Бавария
17.05.2008, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 1
Завершен
Герта
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Статистика матча Бавария - Герта
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Матчи команд
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- : -
20.11.2026
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07.11.2026
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16.10.2026
Герта
Информация о матче
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