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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Энерги
Шальке-04 - Энерги: обзор матча 15 апреля 2008
Шальке-04
15.04.2008, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Энерги
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Статистика матча Шальке-04 - Энерги
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Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
3 : 1
10.10.2026
Энерги
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
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Шальке-04
Энерги
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Шальке» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Энерги» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.10.27 09:09
Кубок Германии. «Бавария» выиграла у «Энерги» и прошла в 1/16 финала турнира
2019.08.12 23:48
2
«Энерги» вышел в третью лигу Германии. Фанаты клуба устроили шествие в одежде ку-клукс-клана
2018.05.29 01:14
1
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