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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рух - Металлург
Рух - Металлург: обзор матча 19 июля 2012
Рух
19.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Металлург
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Статистика матча Рух - Металлург
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0
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0
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Металлург
Лига Европы, 3 раунд
Металлург
0 : 1
07.08.2014
Омония
Лига Европы, 3 раунд
Омония
3 : 0
31.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Железничар
2 : 2
22.07.2014
Металлург
Лига Европы, 2 раунд
Металлург
0 : 0
17.07.2014
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Металлург
2 : 0
10.07.2014
УЭ Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
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Рух
Металлург
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
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