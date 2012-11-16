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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дружба - Дагдизель
Дружба - Анжи-2: обзор матча 16 ноября 2012
Дружба
16.11.2012, пятница, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 21 тур
0 : 0
Завершен
Анжи-2
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Статистика матча Дружба - Анжи-2
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Матчи команд
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Черноморец
0 : 1
27.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Анжи-2
0 : 1
20.05.2018
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Дружба
1 : 1
16.05.2018
Анжи-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Анжи-2
0 : 0
11.05.2018
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Анжи-2
1 : 0
28.04.2018
Спартак-Нальчик
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