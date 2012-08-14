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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Подолье
Витязь - Подолье: обзор матча 14 августа 2012
Витязь
14.08.2012, вторник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
3 : 2
Завершен
Подолье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Витязь - Подолье
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0
0
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0
0
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
Подолье
1 : 2
05.06.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Тамбов
4 : 3
30.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Подолье
0 : 2
24.05.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Чертаново
2 : 4
12.05.2015
Подолье
Информация о матче
Стадион:
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Витязь
Подолье
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа
2016.09.04 09:40
19
На конференции РФС у шести клубов «отобрали» профессиональный статус
2016.03.04 10:57
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Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
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Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
На просмотр в «Томь» прибыли Чеминава и Миюшкович
2017.01.28 14:55
3
Товарищеский матч. «Химки» обыграли «Витязь»
2016.03.02 18:41
1
Новосадов: «В КАМАЗе у всех был записан определенный вес, а у меня – знак бесконечности»
2016.01.30 15:09
1
Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа
2016.09.04 09:40
19
На конференции РФС у шести клубов «отобрали» профессиональный статус
2016.03.04 10:57
6
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