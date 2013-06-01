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Расписание матчей
Сталь - Буковина
Сталь - Буковина: обзор матча 01 июня 2013
Сталь
01.06.2013, суббота, 19:00
Украина. Первая лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Буковина
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Личные встречи
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Статистика матча Сталь - Буковина
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сталь
Украина. Первая лига, 30 тур
Сталь
0 : 3
03.06.2015
Горняк-Спорт
Украина. Первая лига, 29 тур
Полтава (2007)
3 : 0
30.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
23.05.2015
Сталь
Украина. Первая лига, 27 тур
Сталь
0 : 3
16.05.2015
Николаев
Украина. Первая лига, 26 тур
Нива
3 : 0
10.05.2015
Сталь
Буковина
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кудровка
4 : 1
17.10.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 0
19.09.2026
Буковина
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