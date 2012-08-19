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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Аяччо - ПСЖ
Аяччо - ПСЖ: обзор матча 19 августа 2012
Аяччо
19.08.2012, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аяччо - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Франсуа Коти
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Аяччо
ПСЖ
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
15:31
3
Сафонов прокомментировал пропущенные голы от Узбекистана
12:49
3
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
10:49
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
10:31
1
Сафонов оценил камбэк сборной России с Узбекистаном
Вчера, 21:12
3
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
2024.02.25 15:41
2
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
2023.10.23 22:18
Панюков вспомнил, как угощал партнеров по «Аяччо» русской водкой: «Они чуть с ума не сошли, слезы текли из глаз»
2023.10.23 19:45
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
2023.05.15 07:55
Месси – худший игрок «ПСЖ» в матче с «Аяччо» (Goal)
2023.05.14 12:17
1
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
15:31
3
Сафонов прокомментировал пропущенные голы от Узбекистана
12:49
3
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
10:49
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
10:31
1
Сафонов оценил камбэк сборной России с Узбекистаном
Вчера, 21:12
3
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