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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Пюник - Зета
Пюник - Зета: обзор матча 05 июля 2012
Пюник
05.07.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 3
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Зета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пюник - Зета
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
- : -
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 9 тур
Пюник
5 : 0
12.10.2026
БКМА Ереван
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Прогрес
3 : 0
26.08.2020
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
Лига Европы, 1 раунд
Зета
1 : 5
11.07.2019
Фехервар
Лига Европы, 1 раунд
Зета
2 : 2
06.07.2017
Железничар
Лига Европы, 1 раунд
Железничар
1 : 0
29.06.2017
Зета
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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Пюник
Зета
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
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Появилось объяснение, за счет чего Дзюба построил яркую карьеру
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2018.02.14 18:48
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