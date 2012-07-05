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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренова - Либертас
Ренова - Либертас: обзор матча 05 июля 2012
Ренова
05.07.2012, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Либертас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ренова - Либертас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренова
Лига Европы, 2 раунд
Ренова
0 : 1
17.09.2020
Хайдук
Лига Европы, 1 раунд
Алашкерт
0 : 1
27.08.2020
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Дачия
4 : 1
09.07.2015
Ренова
Лига Европы, 1 раунд
Ренова
0 : 1
30.06.2015
Дачия
Лига Европы, 2 раунд
Гомель
0 : 1
26.07.2012
Ренова
Либертас
Лига Европы, 1 раунд
Либертас
0 : 2
10.07.2014
Ботев
Лига Европы, 1 раунд
Ботев
4 : 0
03.07.2014
Либертас
Лига Европы, 1 раунд
Либертас
1 : 2
11.07.2013
Сараево
Лига Европы, 1 раунд
Сараево
1 : 0
04.07.2013
Либертас
Лига Европы, 1 раунд
Либертас
0 : 4
12.07.2012
Ренова
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