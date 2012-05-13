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Сиэтл - Реал Солт-Лейк

13.05.2012, Воскресенье, 00:00 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд США. МЛС Сиэтл - Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
ответный матч		 3 ноября, четверг 00:00 Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк
США. МЛС 2011
1/4 финала
первый матч		 30 октября, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл
США. МЛС 2011

10 сентября, суббота 00:00 Сиэтл 1:2 Реал Солт-Лейк

29 мая, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл
США. МЛС 2010

10 сентября, пятница 00:00 Сиэтл 0:0 Реал Солт-Лейк

11 апреля, воскресенье 00:00 Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл
Группа Западная конференция И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сан-Хосе 34 19 9 6 72:43 +29 66
2. Реал Солт-Лейк 34 17 6 11 46:35 +11 57
3. Сиэтл 34 15 11 8 51:33 +18 56
4. Лос-Анджелес Гэлакси 34 16 6 12 59:47 +12 54
5. Ванкувер Уайткепс 34 11 10 13 35:41 -6 43
6. Даллас 34 9 12 13 42:47 -5 39
7. Колорадо 34 11 4 19 44:50 -6 37
8. Портленд 34 8 10 16 34:56 -22 34
9. 34 7 9 18 24:58 -34 30
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