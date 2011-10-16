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Даллас - Ванкувер Уайткепс

16.10.2011, Воскресенье, 00:00 мск Фриско, стадион Тойота США. МЛС Даллас - Ванкувер Уайткепс
США. МЛС 2011

24 апреля, воскресенье 00:00 Ванкувер Уайткепс 1:2 Даллас
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