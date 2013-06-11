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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Южная Корея - Узбекистан
Южная Корея - Узбекистан: обзор матча 11 июня 2013
Южная Корея
11.06.2013, вторник, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа A
1 : 0
Завершен
Узбекистан
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Статистика матча Южная Корея - Узбекистан
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0
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0
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Информация о матче
Стадион:
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