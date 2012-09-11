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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ливан - Иран
Ливан - Иран: обзор матча 11 сентября 2012
Ливан
11.09.2012, вторник, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа A
1 : 0
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Иран
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Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
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21.06.2026
Иран
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Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Стадион:
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