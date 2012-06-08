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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ливан - Узбекистан
Ливан - Узбекистан: обзор матча 08 июня 2012
Ливан
08.06.2012, пятница, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа A
1 : 1
Завершен
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Ирак
0 : 0
13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 6
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Информация о матче
Стадион:
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