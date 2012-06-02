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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Хорватия
Норвегия - Хорватия: обзор матча 02 июня 2012
Норвегия
02.06.2012, суббота, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Норвегия - Хорватия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
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04.10.2026
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Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
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3 : 2
24.09.2026
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12.07.2026
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Хорватия
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15.11.2026
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12.11.2026
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06.10.2026
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Хорватия
0 : 7
03.10.2026
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Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
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