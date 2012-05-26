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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия - Северная Македония
Португалия - Северная Македония: обзор матча 26 мая 2012
Португалия
26.05.2012, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Северная Македония
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Португалия - Северная Македония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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04.10.2026
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Лига наций, 3 тур
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Лига наций, 1 тур
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24.09.2026
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29.09.2026
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0 : 3
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