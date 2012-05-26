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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Болгария
Нидерланды - Болгария: обзор матча 26 мая 2012
Нидерланды
26.05.2012, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нидерланды - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
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01.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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