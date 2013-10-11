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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Сан-Марино
Молдова - Сан-Марино: обзор матча 11 октября 2013
Молдова
11.10.2013, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
3 : 0
Завершен
Сан-Марино
55'
В. Фрунза
59'
Е. Сидоренко
89'
Е. Сидоренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Сан-Марино
ГОЛ! 3:0!
Е. Сидоренко
Пас отдал
А. Антонюк
89'
86'
Желтая карточка
А. Гасперони
Желтая карточка
А. Ионицэ
86'
Замена
А. Кожокарь
️️️️
А. Гацкан
85'
84'
Желтая карточка
Э. Чибелли
82'
Замена
А. Бьянки
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
Желтая карточка
А. Гацкан
80'
79'
Замена
Л. Гасперони
️️️️
К. Валентини
Замена
А. Суворов
️️️️
Г. Андроник
68'
64'
Замена
М. Баттистини
️️️️
М. Берретти
ГОЛ! 2:0!
Е. Сидоренко
Пас отдал
А. Антонюк
59'
ГОЛ! 1:0!
В. Фрунза
Пас отдал
А. Антонюк
55'
Замена
А. Антонюк
️️️️
А. Дорош
46'
45'
Желтая карточка
М. Червеллини
30'
Желтая карточка
М. Палацци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
4
Виктор Головатенко
ЛЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
7
Артур Ионицэ
ЦП
11
Виорел Фрунза
ЦФ
15
Анатолий Дорош
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
17
Георгий Андроник
РФ
Главный тренер
Ион Карас
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
22
Карло Валентини
ВР
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
0
Энрико Чибелли
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
19
Артур Патраш
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
21
Александру Гросу
ЦФ
Сан-Марино
12
Фабио Макалузо
ВР
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
16
Юри Бьорди
ЦЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
3-1-1-5
1
Чебану
4
Головатенко
0
Бордиян
2
Армаш
8
Гацкан
7
Ионицэ
11
Фрунза
20
Сидоренко
10
Дедов
15
Дорош
17
Андроник
3-2-4
23
Симончини
6
Симончини
13
Делла Валле
0
Берретти
4
Витаиоли
3
Палацци
14
Червеллини
19
Ринальди
8
Гасперони
0
Чибелли
17
Андроник
11
Суворов
11
Суворов
17
Андроник
15
Дорош
13
Антонюк
13
Антонюк
15
Дорош
8
Гацкан
13
Кожокарь
13
Кожокарь
8
Гацкан
22
Валентини
15
Гасперони
15
Гасперони
22
Валентини
19
Ринальди
0
Бьянки
0
Бьянки
19
Ринальди
0
Берретти
21
Баттистини
21
Баттистини
0
Берретти
Остались в запасе
Молдова
Сан-Марино
21
Александру Гросу
ЦФ
0
Александр Пащенко
ЦП
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
19
Артур Патраш
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
Главный тренер
Ион Карас
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
12
Фабио Макалузо
ВР
16
Юри Бьорди
ЦЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
21
Александру Гросу
ЦФ
0
Александр Пащенко
ЦП
17
Анатолий Боештян
ЦЗ
23
Сергей Пащенко
ВР
12
Станислав Намашко
ВР
20
Петру Рацу
ЦЗ
6
Юлиан Ерхан
ЦЗ
19
Артур Патраш
ЦП
19
Сергей Георгиев
ПП
Остались в запасе
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
12
Фабио Макалузо
ВР
16
Юри Бьорди
ЦЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
Главный тренер
Ион Карас
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Молдова - Сан-Марино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Игнаси Вильямайор
(Андорра-ла-Велья)
Стадион:
Зимбру
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