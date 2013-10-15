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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Андорра
Венгрия - Андорра: обзор матча 15 октября 2013
Венгрия
15.10.2013, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
2 : 0
Завершен
Андорра
52'
Н. Николич
77'
И. Лима (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венгрия - Андорра
89'
Желтая карточка
М. Сан Николас
87'
Замена
Л. Клементе
️️️️
И. Лоренцо
81'
Желтая карточка
О. Сонеже
80'
Желтая карточка
В. Морейра
Желтая карточка
В. Коман
80'
80'
Замена
Х. Виейра
️️️️
К. Пеппе
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Лима
77'
Замена
К. Немет
️️️️
А. Салаи
76'
63'
Замена
В. Морейра
️️️️
Г. Риера
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
Пас отдал
Б. Джуджак
52'
Замена
Й. Варга
️️️️
Ш. Девечери
46'
Замена
Ж. Корчмар
️️️️
Ж. Липтак
46'
39'
Желтая карточка
М. Виейра
Желтая карточка
Н. Месарош
33'
32'
Желтая карточка
М. Сан Николас
26'
Желтая карточка
И. Лоренцо
Желтая карточка
Ш. Девечери
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
17
Шилард Девечери
ЦЗ
0
Жолтан Липтак
ЦЗ
0
Вилмош Ванчак
ЦЗ
17
Норберт Месарош
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
18
Золтан Штибер
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
9
Владимир Коман
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Чаби
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
0
Габор Джиомбел
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Андорра
13
Иван Перианес
ВР
0
Хавьер Андорра
ВР
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
20
Адриан Родригес
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
4-4-2
1
Кирай
17
Девечери
0
Ванчак
17
Месарош
0
Липтак
7
Джуджак
6
Элек
9
Коман
18
Штибер
9
Салаи
23
Николич
3-2-4-1
13
Поль
15
Сан Николас
6
Лима
5
Эмили Гарсия
4
Сонеже
2
Мартинес
8
Виейра
19
Лоренцо
14
Пеппе
21
Гарсия
9
Риера
0
Липтак
21
Корчмар
21
Корчмар
0
Липтак
17
Девечери
8
Варга
8
Варга
17
Девечери
9
Салаи
11
Немет
11
Немет
9
Салаи
14
Пеппе
8
Виейра
8
Виейра
14
Пеппе
9
Риера
17
Морейра
17
Морейра
9
Риера
19
Лоренцо
10
Клементе
10
Клементе
19
Лоренцо
Остались в запасе
Венгрия
Андорра
0
Габор Джиомбел
ЦП
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
15
Мате Паткаи
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Чаби
13
Иван Перианес
ВР
0
Хавьер Андорра
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
0
Габор Джиомбел
ЦП
22
Адам Богдан
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
15
Мате Паткаи
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Перианес
ВР
0
Хавьер Андорра
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Чаби
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Венгрия - Андорра
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 0
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Пушкаш Арена
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