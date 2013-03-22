Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Турция
Андорра - Турция: обзор матча 22 марта 2013
Андорра
22.03.2013, пятница, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
0 : 2
Завершен
Турция
30'
С. Инан
45+1'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Турция
90'
+4
Желтая карточка
С. Инан
90'
+1
Замена
К. Фрей
️️️️
Н. Шахин
Замена
Э. Гарсия
️️️️
К. Пеппе
82'
81'
Замена
О. Шахан
️️️️
У. Булут
Замена
Х. Андорра
️️️️
Х. Айяла
77'
Желтая карточка
К. Пеппе
70'
Замена
Л. Клементе
️️️️
К. Мартинес
69'
57'
Замена
А. Потук
️️️️
С. Сарарер
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Йылмаз
Пас отдал
У. Булут
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Инан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
17
Виктор Морейра
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
2
Семих Кайя
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
15
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
10
Арда Туран
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Андорра
0
Хавьер Андорра
ВР
13
Ферран Поль
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
3
Марк Бернаус
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
5
Фернандо Силва
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
1
Толга Зенгин
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
18
Мехмет Экичи
ЦП
21
Керим Фрей
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
22
Сонер Айдогду
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-5-1
1
Хосеп Гомес
15
Сан Николас
18
Айяла
6
Лима
2
Мартинес
17
Морейра
8
Виейра
3
Валес
14
Пеппе
21
Гарсия
19
Гомес
4-3-1-2
12
Киврак
15
Иртегюн
7
Генюл
3
Али Калдырым
2
Кайя
10
Туран
7
Шахин
8
Инан
23
Сарарер
9
Булут
17
Йылмаз
18
Айяла
0
Андорра
0
Андорра
18
Айяла
14
Пеппе
5
Эмили Гарсия
5
Эмили Гарсия
14
Пеппе
2
Мартинес
10
Клементе
10
Клементе
2
Мартинес
7
Шахин
21
Фрей
21
Фрей
7
Шахин
23
Сарарер
6
Потук
6
Потук
23
Сарарер
9
Булут
5
Шахан
5
Шахан
9
Булут
Остались в запасе
Андорра
Турция
20
Адриан Родригес
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
3
Марк Бернаус
ЦЗ
5
Фернандо Силва
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Волкан Демирель
ВР
1
Толга Зенгин
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
18
Мехмет Экичи
ЦП
22
Сонер Айдогду
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
20
Адриан Родригес
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
3
Марк Бернаус
ЦЗ
5
Фернандо Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
1
Толга Зенгин
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
9
Серкан Куртулуш
ОП
18
Мехмет Экичи
ЦП
22
Сонер Айдогду
ЦП
0
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Андорра - Турция
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
1 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Нериюс Дунаускас
(Вильнюс)
Стадион:
Комуналь
Новости команд
Все
Андорра
Турция
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
Вчера, 11:54
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Андорра – Гибралтар: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Андорры и Гибралтара на победу в матче 5 тура
Вчера, 11:54
Мальта – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Мальта – Андорра: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
3 октября
Литва – Андорра: кто победит в товарищеском матче 2026 года
29 сентября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Сборная России U15 вышла в 1/16 финала чемпионата мира
27 октября
3
Сборная Турции уволила главного тренера
10 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+