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Судьи
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)

ПСЖ - Лион

21.03.2012, Среда, 23:50 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Кубок, 1/4 финала ПСЖ - Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:59 Лион 4:4 ПСЖ
9 тур
2 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:0 Лион
15 тур
28 ноября, воскресенье 23:00 Лион 2:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
27 октября, среда 22:45 Лион 1:2 ПСЖ
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
27 октября, среда 22:45 Лион 1:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
31 января, воскресенье 23:00 Лион 2:1 ПСЖ
6 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 ПСЖ 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
24 апреля, пятница 22:30 Лион 0:0 ПСЖ
15 тур
22 ноября, суббота 23:00 ПСЖ 1:0 Лион
Франция. Кубок (2007/2008)
Финал
24 мая, суббота 23:00 ПСЖ 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
30 тур
23 марта, воскресенье 22:55 Лион 4:2 ПСЖ
12 тур
28 октября, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:3 Лион
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