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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Шотландия
Уэльс - Шотландия: обзор матча 12 октября 2012
Уэльс
12.10.2012, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
2 : 1
Завершен
Шотландия
81'
Г. Бэйл (П)
90'
Г. Бэйл
28'
Д. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Шотландия
ГОЛ! 2:1!
Г. Бэйл
90'
87'
Замена
Д. Макки
️️️️
Д. Моррисон
87'
Замена
К. Миллер
️️️️
К. Коммонс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Бэйл
81'
Желтая карточка
Д. Аллен
74'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Д. Ледли
72'
Желтая карточка
А. Рэмзи
63'
Желтая карточка
Г. Бэйл
53'
46'
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Браун
36'
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррисон
Пас отдал
С. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
21
Льюис Прайс
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Дарки Блэйк
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Стив Морисон
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Шотландия
0
Аллан МакГрегор
ВР
20
Даниэль Фокс
ЦЗ
0
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
0
Крис Коммонс
ЛП
6
Шон Мэлони
ЛП
19
Даррен Флетчер
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
9
Стивен Флетчер
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
13
Крэйг Дэвис
ЦФ
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
16
Джейми Макки
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
9
Кенни Миллер
ЦФ
4-4-1-1
21
Прайс
4
Дэвис
6
Уилльямс
2
Гантер
5
Блэйк
16
Ледли
7
Аллен
10
Рэмзи
0
Воган
11
Бэйл
9
Морисон
4-5-1
0
МакГрегор
0
Колдуэлл
14
Берра
2
Хаттон
20
Фокс
0
Коммонс
19
Флетчер
8
Браун
7
Моррисон
6
Мэлони
9
Флетчер
16
Ледли
9
Робсон-Кану
9
Робсон-Кану
16
Ледли
7
Моррисон
16
Макки
16
Макки
7
Моррисон
8
Браун
16
Адам
16
Адам
8
Браун
0
Коммонс
9
Миллер
9
Миллер
0
Коммонс
Остались в запасе
Уэльс
Шотландия
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
13
Крэйг Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
25
Джеймс Форрест
ПВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
18
Джеймс МакАртур
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
Остались в запасе
20
Джеймс Уилсон
ЦЗ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Джейсон Браун
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
8
Энди Кинг
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
13
Крэйг Дэвис
ЦФ
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Мэттью Гилкс
ВР
0
Эндрю Уэбстер
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
18
Джеймс МакАртур
ЦП
0
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Уэльс - Шотландия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
0 : 0
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Чемпионат мира, 3 тур
Шотландия
0 : 3
25.06.2026
Бразилия
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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