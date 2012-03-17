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Расписание матчей
Англия. Кубок
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 17 марта 2012
Эвертон
17.03.2012, суббота, 16:45
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
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0
0
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