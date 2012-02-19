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Расписание матчей
Англия. Кубок
Стивенидж - Тоттенхэм
Стивенидж - Тоттенхэм: обзор матча 19 февраля 2012
Стивенидж
19.02.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Стивенидж - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
Ламекс Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
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