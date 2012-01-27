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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 27 января 2012
Уотфорд
27.01.2012, пятница, 23:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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