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Уотфорд - Тоттенхэм

27.01.2012, Пятница, 23:45 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Англия. Кубок, 1/16 финала Уотфорд - Тоттенхэм
Кубок Английской лиги (2008/2009)
1/4 финала
3 декабря, среда 22:45 Уотфорд 1:2 Тоттенхэм
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