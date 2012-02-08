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Герта - Боруссия

08.02.2012, Среда, 22:00 мск Берлин, стадион Олимпиаштадион Германия. Кубок, 1/4 финала Герта - Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Герта 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
19 тур
23 января, суббота 17:30 Герта 0:0 Боруссия
2 тур
16 августа, воскресенье 17:30 Боруссия 2:1 Герта
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Герта 2:1 Боруссия
5 тур
20 сентября, суббота 17:30 Боруссия 0:1 Герта
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