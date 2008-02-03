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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Рекреативо - Севилья
Рекреативо - Севилья: обзор матча 03 февраля 2008
Рекреативо
03.02.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Рекреативо - Севилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рекреативо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Туделано
1 : 0
01.11.2023
Рекреативо
Испания. Кубок, 1 раунд
Рекреативо
0 : 1
13.11.2022
Бургос
Испания. Кубок, 1/16 финала
Рекреативо
2 : 3
21.01.2020
Осасуна
Испания. Сегунда, 42 тур
Рекреативо
2 : 0
07.06.2015
Барселона Б
Испания. Сегунда, 41 тур
Осасуна
2 : 0
31.05.2015
Рекреативо
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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Севилья
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
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5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
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31 октября
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25 октября
Кубок Испании. «Севилья», «Осасуна» и «Сарагоса» пробились в 1/8 финала турнира
2020.01.22 00:58
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
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