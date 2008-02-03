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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетик
Сарагоса - Атлетик: обзор матча 03 февраля 2008
Сарагоса
03.02.2008, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
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Статистика матча Сарагоса - Атлетик
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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