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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Сосьедад - Гранада
Реал Сосьедад - Гранада: обзор матча 13 декабря 2011
Реал Сосьедад
13.12.2011, вторник, 23:59
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал Сосьедад - Гранада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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22.10.2026
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2 : 1
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