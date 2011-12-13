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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 13 декабря 2011
Сельта
13.12.2011, вторник, 23:59
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сельта - Эспаньол
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сельта
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Реал
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