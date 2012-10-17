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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Чили - Аргентина
Чили - Аргентина: обзор матча 17 октября 2012
Чили
17.10.2012, среда, 04:05
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 10 тур
1 : 2
Завершен
Аргентина
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Статистика матча Чили - Аргентина
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Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос
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Чили
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