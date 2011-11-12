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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Венесуэла
Колумбия - Венесуэла: обзор матча 12 ноября 2011
Колумбия
12.11.2011, суббота, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 3 тур
1 : 1
Завершен
Венесуэла
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Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Информация о матче
Стадион:
Метрополитано Роберто Мелендес
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