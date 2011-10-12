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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Венесуэла - Аргентина
Венесуэла - Аргентина: обзор матча 12 октября 2011
Венесуэла
12.10.2011, среда, 06:50
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аргентина
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Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
14.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Стадион:
Хосе Антонио Ансоатеги
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